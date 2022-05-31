Doğal ürünlerin adresi şarküteriler oluyor

Eskişehirli işletmeci Hasan Uysal, şarküteri ürünlerinin marketlerde satılan paketli ürünlere göre daha sağlıklı ve doğal olduğunu ileri sürerek "Gerçek doğal ürünler şarküterilerde satılır" dedi.

Günümüzde sıkça karşımıza çıkan ve doğal ürünlerin satışının yapıldığı şarküteriler neredeyse her mahallede ve caddede bulunuyor. Marketlerde satılan fabrikasyon et ve süt ürünlerinin doğal halini sattıklarını belirten şarküteri işletmecileri, vatandaşı da sağlık açısından duyarlı olmaya davet ediyor. Ambalajlı satılan peynir, süt, tereyağı, yumurta, zeytinyağı, sucuk gibi ürünlerin içeriği konusunda zaman zaman tereddütler, endişeler yaşandığını belirten şarküteri işletmecisi Hasan Uysal, doğal ürün alışverişi için güvendikleri şarküteri esnafını tercih etmeleri konusunda vatandaşı uyarıyor.

“Halk, market ve şarküteri arasındaki farkı ayırt edemiyor”

Eskişehir'de şarküteri işletmeciliği yapan 60 yaşındaki Hasan Uysal, vatandaşın market ile şarküteri arasındaki farkı bilmeden fiyat kıyasladığını belirtti. Şarküterilerin neredeyse tamamında marketlerdeki ambalajlı ürünlerin daha doğal hallerinin satıldığını belirten Uysal, şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef ki halk, market ve şarküteri arasındaki farkı ayırt edemiyor. Vatandaş marketten aldığı ürünlerin ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Fakat şarküterideki ürünler en iyi kalite olmak zorundadır. Çünkü burada müşteri sirkülasyonunun sağlanması için en taze ve en kaliteli ürün satılması gerekiyor. Başka türlü süreklilik gösteren iş yapılamaz. Örneğin marketteki peynirler gerekli süre kadar tenekesinde bekletilmez. Yani peynir içindeki suyu yeteri kadar salmaz. Aynı boyuttaki peynir terazide daha ağır basar ve evdeki buzdolabında durmasına rağmen kısa sürede bozulur. Şarküteri peynirleri içindeki suyu tam saldığı için 1 aydan fazla tazeliğini korur. En önemlisi de şarküteri ürünleri, fabrikasyon ambalajlı ürünlere göre çok daha doğaldır. Gerçek doğal ürünler şarküterilerde satılır. Marketlerde zeytinyağlarında doğal, yumurtalarda köy yumurtası yazıyor. Gerçek zeytinyağı şişenin dibinde posasını bırakır. Marketlerdeki hiçbir zeytinyağının dibinde posa yoktur. Köy yumurtası adı altında satılan yumurtaların birçoğu küçük bir alanda gezdirilen tavuklardan elde edilir. Tavuğun yumurtlamasını kolaylaştıran yemlerle beslenir. Gerçek köy yumurtasında boyutlar irili ufaklıdır. Tavuk kendisi gezip topraktaki solucanı ve hayvan pisliklerinin arasındaki kendisi için yararlı besinleri tüketir."