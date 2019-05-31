Doğal Yaşam Merkezi'nde büyük coşku

kez gerçekleştirilen hayvan sevgisi konulu "Hayvanları Koruyalım, Sevgimizi Çoğaltalım" temalı resim yarışmasının ödül töreni etkinliklerle gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün bu yıl 8'incisini düzenlediği hayvan sevgisi konulu, "Hayvanları Koruyalım, Sevgimizi Çoğaltalım" temalı resim yarışmasında dereceye giren eserlerin sahiplerine, düzenlenen tören ile ödülleri takdim edildi. Ödül törenine, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri, Eskişehir-Bilecik Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Ayten Tutkun, okul idarecileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Ödül töreni etkinliği, Şehir Okulları öğrencilerinin folklor ve dans gösterisi ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek, yarışma hakkında bilgi vererek, katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı Ustaoğlu yaptığı konuşmada, “Jüri üyelerimiz resimleri değerlendirmede oldukça zorlandı. Biz Tepebaşı Belediyesi olarak yaşamın içinde olan her projede varız ve olmaya da devam edeceğiz. Herkesin emeğine sağlık” dedi.

Tepebaşı ve Odunpazarı bölgelerinde faaliyet gösteren 52 okuldan 3. ve 4. sınıf öğrencisi 840 öğrencinin katıldığı "Hayvanları Koruyalım, Sevgimizi Çoğaltalım" temalı resim yarışması ödül töreninde, ilk olarak yarışmaya katılan tüm çocuklara katılım sertifikası, Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabı hediye edildi. 10 adet mansiyon ve bir de jüri özel ödülü sahiplerine takdim edildi.

Mansiyon ve jüri özel ödüllerinin verilmesinin ardından, dereceye giren resimlerin sahibi öğrencilere hediyeleri verildi. Resim yarışmasının 1.'si olan Vali Sami Sönmez İlkokulu'ndan Rabia Aslan'a bisiklet, 2. Olan Yıldırım Beyazıt İlkokulu'ndan Nazar Bal'a fotoğraf makinası ve 3. olan Reşat Benlik İlkokulu'ndan Melek Oluşan'a ise cep radyosu, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu tarafından takdim edildi.

Ayrıca törende Şef İdil Çeliker yönetiminde Tepebaşı Belediyesi TSM Çocuk Korosu ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Aytaç Karausta birer dinleti sundu. Etkinlikler kapsamında dereceye giren 60 eser, Doğal Yaşam Merkezi'nde sergilendi.