Doğan Aslan Bey KYK Yurdunda depremzede çocuklar için panayır alanı kuruldu

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Doğan Aslan Bey KYK Erkek Öğrenci Yurdunda deprem bölgelerinden kente gelen afetzede vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan gönüllü personel, özellikle depremzede aileler başta olmak üzere gençler ve çocuklarla vakit geçirdi. Vatandaşların özellikle atlı gösterilere olan ilgisinin bir hayli fazla olduğu görüldü.