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Doğançayırlılar Başkan Kurt'u ziyaret etti

Doğançayırlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği yöneticileri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Doğançayırlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği yöneticileri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Doğançayırlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Cengiz Fidan, komisyon üyeleri Ali Sarı ve Mehmet Eryılmaz katıldı. Ziyarette Fidan, dernek faaliyetleri hakkında Başkan Kurt'a bilgi verdi. Başkan Kurt'a derneklerine verdiği destekler için teşekkür eden Fidan, Doğançayır'ı tanıtmak ve geçmiş ile gelecek arasında köprü olmak için yürüttükleri proje hakkında Başkan Kurt'u bilgilendirdi.


Doğançayırlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, kültürel miras kavramının yeniden tanımlanması ve etkin bir biçimde korunması gerektiğini söyledi. Bunun şimdi her zamankinden daha büyük bir önem kazandığını belirten Başkan Kurt, geçmişin kültürel birikimini, kültürel mirasını bilmeden yaşadığımız dönemi anlamanın mümkün olmadığını kaydetti. Ziyaretleri için Doğançayırlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği'ne teşekkür eden Başkan Kurt, çalışmalarında başarılar diledi.

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