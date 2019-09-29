Döğerliler Derneğinden Başkan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın Eskişehir'de faaliyet gösteren hemşehri dernekleri ile temasları sürüyor. Eskişehir Döğerliler Derneği Başkanı Ahmet Karavil ve dernek üyeleri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada dernek faaliyetleri hakkında Ataç'a bilgi veren Karavil, sivil toplum kuruluşlarına verdiği katkılardan dolayı da kendisine teşekkür etti. Hemşehri derneklerinin kent hayatındaki yerinin önemine değinen Başkan Ataç ise, konuklarına ziyaretleri için teşekkür etti. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.