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Doktora giden 57 yaşındaki adamdan 3 gündür haber alınamıyor

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde doktora gitmek için evinden ayrılan 57 Yaşındaki Sami Karaman’dan 3 gündür haber alınamıyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doktora gitmek için evinden ayrılan 57 Yaşındaki Sami Karaman'dan 3 gündür haber alınamıyor.


Sivrihisar ilçesine bağlı Dinek mahallesinde oturan 57 yaşındaki Sami Karaman, 2 Haziran Çarşamba günü doktora gideceğim diyerek evinden ayrıldı. Akşam eve dönmeyen Karaman'nın telefonuna da ulaşılmazken, yaklaşık 3 gündür haber alınamıyor. Bir süre Sami Karaman'dan haber alamayan yakınları durumu kolluk kuvvetlere bildirdi. Arama çalışmaları başlatılan adam için yakınları endişe duyuyor.

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