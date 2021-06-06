Doktora giden 57 yaşındaki adamdan 3 gündür haber alınamıyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doktora gitmek için evinden ayrılan 57 Yaşındaki Sami Karaman'dan 3 gündür haber alınamıyor.

Sivrihisar ilçesine bağlı Dinek mahallesinde oturan 57 yaşındaki Sami Karaman, 2 Haziran Çarşamba günü doktora gideceğim diyerek evinden ayrıldı. Akşam eve dönmeyen Karaman'nın telefonuna da ulaşılmazken, yaklaşık 3 gündür haber alınamıyor. Bir süre Sami Karaman'dan haber alamayan yakınları durumu kolluk kuvvetlere bildirdi. Arama çalışmaları başlatılan adam için yakınları endişe duyuyor.