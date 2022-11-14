İhlas Haber Ajansı

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Dökülen yapraklar su yüzeyini kapladı

Eskişehir’de sulama kanalının yüzeyini kaplayan yapraklar, ilginç görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'de sulama kanalının yüzeyini kaplayan yapraklar, ilginç görüntüler oluşturdu.


Sonbahar aylarının bitmesine sayılı günler kala, özellikle kent merkezindeki ağaçlar sararan yapraklarını dökme sürecine hızla başladı. Bu çerçevede Sümer Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında ilginç manzaralar ortaya çıktı. Sulama kanalının bir bölümü, çevresinde bulunana ağaçların döktüğü yaprakla kaplandı. Su yüzeyinde adeta bir zemin etkisi oluşturan yapraklar, görenleri şaşırtan manzaralar oluşturdu.

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