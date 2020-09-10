İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dolandırıcılık şüphelisi adliyede

Eskişehir’de bir şahsı iş bulma vaadiyle 12 bin 500 lira dolandıran şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de bir şahsı iş bulma vaadiyle 12 bin 500 lira dolandıran şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, Nuri D. isimli şahsın, iş bulma vaadiyle bir vatandaşı 12 bin 500 lira dolandırdığı iddia edildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen müşteki, şüpheli Nuri D.'den şikayetçi oldu. Polis ekipleri Nuri D.'yi Mamure Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesinde yakaladı. 3 adet dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan şahıs adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.