Dolu yağışında arazisi etkilenen çiftçiler hasar tespiti başvurusu yapabilecek

Tepebaşı Ziraat Odası, geçtiğimiz gün Eskişehir'de meydana gelen dolu yağışından arazisi etkilenen üreticilerin hasar tespiti için başvuru yapabileceklerini duyurdu.

Eskişehir'in Tepebaşı bölgesi Hasan Bey Mahallesi'nde geçtiğimiz gün saat 14.00 civarında dolu yağışı ve Odunpazarı bölgesinden gelen yağış, domates, mısır, hububat ekili tahminen 700 dönüm araziyi etkiledi. Tepebaşı Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada, “Dolu yağışından etkilenen araziler için Tepebaşı Tarım İlçe Müdürlüğü hasar tespitleri yapmaktadır. Bölgedeki üreticilerimiz dolu hasarları nedeniyle, daha önceki kuraklıkta olduğu gibi Tarım İlçe Müdürlüğü'ne veya Tepebaşı Ziraat Odamıza başvuru yapabilirler” ifadelerine yer verildi.