İhlas Haber Ajansı

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Dolunay ışığında yürüyüp çöp topladılar

Eskişehirli doğa tutkunları dolunay ışığı eşliğinde Kent Ormanı’nda 7 kilometre yürüyüş yapıp, çöp topladı.

Eskişehirli doğa tutkunları dolunay ışığı eşliğinde Kent Ormanı'nda 7 kilometre yürüyüş yapıp, çöp topladı.


Eskişehirli doğa tutkunları Kent Ormanı'nda gece yürüyüşüne çıktı. 13 kişilik arkadaş grubu akşamüzeri başladıkları yürüyüşlerine hava karardıktan sonra dolunayın ışığında devam etti. Oldukça keyifli geçen yürüyüşte, doğa tutkunları serin havanın ve temiz havanın tadını çıkardı. Toplamda 7 kilometre patika yol kat eden grup, ışıkları sayesinde gördükleri çöpleri de toplamayı ihmal etmedi.

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