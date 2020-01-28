Domates üretiminde en büyük sorun hastalık ve zararlılarla mücadele ile olumsuz iklim koşulları

Emine Sever, domates üretiminde en büyük sorunun hastalık ve zararlılarla mücadele ile olumsuz iklim koşulları olduğunu belirterek, "Bu durum bölgemizde örtü altı yetiştiriciliğinin gerekliliğini ortaya koymaktadır” dedi.

“Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı” kapsamında kadın çiftçilere verilen "Domates Yetiştiriciliği Eğitimi" sertifikaları törenle teslim edildi. Kurum binasındaki belge töreni, Emine Sever, ilgili il müdür yardımcısı ve şube müdürü, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Teknik Koordinatörü Dr. Sali Fidan, proje sorumluları, teknik personel ve kadın çiftçilerin katılımıyla gerçekleşti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, törende yaptığı konuşmada, Bakanlığın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyon ve desteği ile 2019 yılında 'Geçmişten Gelen Lezzet' Domates yetiştiriciliği projesin yürütüldüğünü belirtti. Sever, “İl Müdürlüğümüz ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle yürütülen proje ile H-2274 domates çeşidinin yaygınlaştırılması ve yetiştiriciliğinin üretim tekniğine uygun olarak yapılması amaçlanmıştır. Proje, Tepebaşı ilçesi Keskin mahallesinde 500 metrekare alanda uygulanmıştır. Proje sonucunda karşılaşılan en büyük sorunun hastalık ve zararlılarla mücadele ve olumsuz iklim koşulları nedeniyle yetiştiriciliğin sınırlandırılması olduğu görülmüştür. Bu da bölgemizde örtü altı yetiştiriciliğinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle çiftçilerimizin örtü altı tarımını yerinde görmeleri ve bu konuda bilinçlendirilmeleri amacıyla 28-29 Kasım tarihleri arasında Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne teknik gezi düzenlenmiştir. Proje faaliyetleri olarak düzenlenen teknik gezi ve çiftçi toplantılarına katılan, tarla hazırlığından ürün hasadına kadar olan çalışmaları takip eden 29 kadın çiftçimize törenle belgelerini teslim ediyoruz. Bir kadın olarak ilimizde kadın çiftçilerimizin yaptığı tüm girişimlerin arkasında olduğumu belirterek kadın çiftçilerimize başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra İl Müdürü Dr. Emine Sever tarafından 29 kadın çiftçiye belgelerinin teslim edilmesiyle tören sona erdi.