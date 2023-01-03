Don olayı olmayınca fiyatlar memnun etti

Eskişehir'de yılın ilk semt pazarları kurulurken talepten memnun olan esnaf, don olayının az olmasının fiyatları düşürdüğünü ve bunun satışları arttırdığını belirtti.

Eskişehir'deki semt pazarlarında, tezgâhlara asılan fiyatlar tüketiciyi sevindiriyor. Çoğu meyve sebzenin kilogram fiyatının 10 liradan satıldığı semt pazarlarındaki fiyatların sebebinin ise don olaylarının halen daha tam anlamı ile gerçekleşmemesi ve düşen ihracat olarak yorumlanıyor.

Konuyla ilgili konuşan 10 yıllık pazar esnafı Abdül Albayrak, fiyatların sebebi hakkında konuluştu. Tüketicinin taleplerinden memnun olduğunu ve bu memnuniyetin fiyatlardan kaynaklı olduğunu olduğunun altını çizen Albayrak, “10 yıldır semt pazarlarında esnaflık yapıyorum. Bu yıl meyve fiyatları geçen seneye ve diğer yıllara bakıldığında çok ucuz. Bunun sebebi de don olayları bu yıl neredeyse hiç olmadı. Geçtiğimiz yıl biz Isparta'da mahsur kalmıştık kardan dolayı. Bu yıl böyle bir şey göremedik. Geçen yıl toptancıya biz mal var mı diye yalvarıyorduk, şimdi onlar bize mal alalım diye yalvarıyor. Fiyatlarda gördüğünüz gibi, çoğu meyve ve sebzenin kilosu 10 lira civarlarında. Bu fiyatların bir sebebi de düşen ihracat. Rusya'ya ve Ukrayna'ya gidecek malların miktarı geçen yıla göre düştü” dedi.