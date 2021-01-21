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Donan gölette yaşam mücadelesi

Eskişehir’de yaşanan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken insanlar kadar hayvanlarda bu durumdan nasibini alıyor.

Eskişehir'de yaşanan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken insanlar kadar hayvanlarda bu durumdan nasibini alıyor.


Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de yaşanan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yaz aylarında insanların uğrak yeri olan Sazova Bilim Kültür Ve Sanat Parkı kış ve pandemi nedeniyle boş kaldı. Boş kalan parkın göletinde yaşayan kuğular, ördekler zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor. Büyük bir kısmı donmuş olan gölette sadece küçük bir alanda yüzebilen hayvanların buzun altına girmiş ve buz üzerindeki yiyeceklerle karınlarını doyurmaları dikkatlerden kaçmadı. Buz üstünde tüneyen ve yürümeye çalışan hayvanlar ilginç görüntüler oluşturdu.

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