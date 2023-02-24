Donas Gruptan hemşehrilerine yardım eli

Eskişehir'in tanınmış firmalarından Donas Grup, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında hemşehri olan Hatay iline yardım eli uzatırken, çok sayıda vatandaşa ise ev imkânı sundu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında büyük yıkımın olduğu Hatay'a bir yardım eli de Donas Gruptan geldi. Depremin ardından memleketlerine giden Donas Grup yetkilileri, öncelikli olan ihtiyaç listesi hazırlayarak 2 tır dolusu gerekli gıda, giyim ve ilk yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. Bunun yanı sırada grup, bölgeye maddi destekte de bulunarak yaraların sarılmasına katkı sağladı. Burada evleri yıkılan vatandaşlardan 150'sini Eskişehir'e getiren ünlü firma yetkilileri ayrıca otellerinde bulunan 40 odayı ise depremzedelere açtı. Daha fazla vatandaşı Eskişehir'de ağırlamak için çalışma başlatan firma Eskişehir'de bulunan evlerini depremzedelere hazır bir şekilde konaklamaları için verdi.

Konteynır ve çadırlarda kalan vatandaşları unutmayan Donas Grubu, ayrıca hazırlattığı mobil mutfağı bölgeye göndererek, yemek ihtiyaçlarının karşılanmasında destek olacak.