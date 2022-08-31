Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hizmet binasında yer alan Başak Ofis toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, konu uzmanı gıda mühendisleri Zuhal Ünal Canbaz ve Ece Dergi tarafından dondurma üreticilerine eğitim verildi. Eğitimde “Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği” ve “Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Buzlu Ürünler Tebliği”ne giren ürünler hakkında bilgi verildi.

Yapılan toplantıda ayrıca Gıda Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde gıda şletmelerinin sorumlulukları hatırlatıldı. Dondurma üretimi ve satışı sırasında dikkat edilecek hususlara değinilirken; Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği sorumlulukları anlatıldı. Haşere mücadelesinin nasıl olması gerektiği, kayıtlarının nasıl tutulacağı, hijyen eğitimlerinin ve izlenebilirliğin önemi vurgulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sektöre yönelik eğitimlerin sürdürüleceği kaydedildi.