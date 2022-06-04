Dört yabancı ülkeden öğretmenler Remourban'ı tanıdı

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Bahçeşehir Koleji'nin proje ortağı olarak kentte bulunan İspanya, İtalya, Yunanistan ve Portekiz'den öğretmenleri ağırladı. Konuk öğretmenler, Melih Savaş Yaşam Köyü'nü ziyaret ederken, Remourban projesini Başkan Ataç'tan dinledi.

Tepebaşı Belediyesi, uluslararası ölçekteki çalışma ve projeleri ile takdir toplamaya devam ediyor. Son olarak Eskişehir Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nin, Erasmus Projesi “Su Okuryazarlığı ve Su Ayakizi” KA220 Erasmus proje ortakları; İspanya, İtalya, Yunanistan ve Portekiz'den gelen öğretmenler, Tepebaşı Belediyesi'nin Remourban projesi uygulama alanı olan Melih Savaş Yaşam Köyü'nü ziyaret etti. Yaşam Köyü'nde Remourban projesini belediye yetkililerinden tanıyan konuk öğretmenler ve Eskişehir Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Tepebaşı Belediyesi'nin birinci nesil Türkiye'deki ilk ve tek akıllı şehir projesine de hayran kaldıklarını ifade etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da konuk öğretmenlere projenin gelişimi ve faydalarına ilişkin bilgiler aktardı. Misafir heyet, çevreyi koruyan çalışmalarından dolayı Başkan Ataç'ı tebrik ederken, misafirperverliğinden dolayı da teşekkürlerini iletti.

Projede öğretmenlere katılım belgeleri de takdim edildi.