Dorukhan Toköz: "Bu çok ağır bir forma"

Bu forma çok ağır bir forma. İnşallah kim olursa önümüze gelen, yenmek için sahaya çıkacağız” dedi.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Eskişehirspor alt yapısında yetişen ve sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan Toköz, ilk kez ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Taraftarların da yoğun desteğini alan Toköz maç sonu açıklamalarında, “Benim için çok özel bir gece. Çünkü görüyorsunuz, taraftarlarımız da sahip çıktı. Çok sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum, hakları ödenmez. Benim için çok özel bir maçtı. İlk 11'i oynadım. Bu forma için her şeyi yaparız zaten. Bunu herkes biliyor. Buradan 6 puanla dönmek bizim için çok önemliydi. Çok mutluyuz. Hocamız sağ olsun gördüğünüz gibi 6 puan aldırdı bize. İnşallah daha iyi olacak. İstediğimiz yerlere geleceğiz Allah izin verirse. Tüm takımlar rakibimiz. Biz hepsini yenmek için sahaya çıkacağız. Türkiye olduğumuzun farkındayız. Bu forma çok ağır bir forma. İnşallah kim olursa önümüze gelen, yenmek için sahaya çıkacağız” dedi.