Doruk'un mücadelesi seyircilerin takdirlerini topladı

Down sendromlu Sporcu Doruk Yavuz'un son saniye attığı basketbol sayısı hem takımına galibiyeti getirdi hem de maçı seyreden seyircileri kendine hayran bıraktı.

Eska Spor Kulübü basketbolcularından Doruk Yavuz'un son saniye sayısı, takımına galibiyeti getirdi. Tüm tribünlerin alkışlarını toplayan sporcu aynı zamanda sporcuların velilerine de duygusal anlar yaşattı. Eskişehir Kaplanları (ESKA) Spor Kulübü tarafından Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen farkındalık maçında, özel gereksinimli öğrenci Yavuz'un normal gelişim gösteren alt yapı sporcuları arasındaki mücadelesi ve azmi takdirleri topladı.

ESKA Spor Kulübü yetkilileri organize ettikleri farkındalık maçları ile özel eğitimli ve normal gelişim gösteren sporcuların aynı müsabakada oynayarak hem sosyalleştiklerini hem de onların özgüvenleri açısından iyi geldiğini ifade ettiler.