Dr. Bilge: "Hasta olup durumun ciddiyetini anladıklarında iş işten geçmiş oluyor

Dr. Uğur Bilge, insanların halen Covid-19'un sadece yaşlıları öldürdüğüne, gençlerde etki etmediğine, grip gibi atlatıldığına inandıklarını kaydederek, “Hasta olup durumun ciddiyetini anladıklarında iş işten geçmiş oluyor ve ‘keşke aşı olsaydım diye pişmanlıklarını dile getiriyorlar” dedi.

Dr. Bilge, korona virüs salgını ve korona virüs aşısı hakkında açıklamada bulundu. Korona virüsün geçen yılki hastalık ile aynı olmadığını ve virüsün mutasyon geçirdiğini ifade eden Dr. Bilge, “Şunu kabul etmeliyiz ki şu andaki Covid-19, geçen yılki hastalık ile aynı değil. Delta varyantı daha bulaşıcı, daha genç yaştaki insanları etkiliyor ve 3-4 kat daha fazla kişiyi enfekte ediyor. Yani önceki Covid-19 2-3 kişiyi enfekte ederken Delta varyantı 6-8 kişiyi enfekte edebiliyor. İnsanlar eğer aşılanmamaya devam eder ve maske mesafe ve temizlik kurallarına uymazlarsa hastaneler Covid hastalarına bakmaktan yorgun düşer ve rutin hizmetlerde de aksamalar meydana gelir, insanlar en azından diğer hastaların ve sevdiklerinin sağlığını da korumak için aşılanmalılar. Aşılama sadece bir kişiyle, sadece sizinle, ilgili bir durum değil, medeni bir toplumda birlikte yaşıyoruz ve aşı herkes için yaptığınız bir iyiliktir. Herkes bulaş zincirini kırmanın zorunluluğunu ve bunu birbirlerine yardım etmek için bir şans olduğunu ve yayılmayı durdurmak için aşının gerekliliğini anlamalılar. Enfekte ettiğiniz kişi hiç tanımadığınız biri olabildiği gibi en sevdiğiniz kişi de olabilir. Sosyal medyada paylaşılan olumsuz haberlere itibar etmeyin ve konuları Sağlık bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü gibi güvenilir sitelerden araştırın. Herkesin gerçek tıp bilimini dinlemesi ve bunun hepimizin hayatını ne kadar etkilediğini anlaması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.