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Dr. Bilge'den Günyüzü'ndeki sağlık kuruluşlarında inceleme ve değerlendirme

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.

Dr. Uğur Bilge, Günyüzü'ndeki sağlık kuruluşlarında inceleme ve değerlendirmelerde bulundu, ilçede verilen sağlık hizmetlerini yerinde gördü.


Dr. Uğur Bilge Günyüzü'ndeki Entegre İlçe Devlet Hastanesine yaptığı ziyarette inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. İlçedeki Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu da ziyaret eden Müdür Bilge, Başhekim Dr. Uğur Can Canbey'den bilgiler aldı. İlçe sağlık kuruluşlarında karşılaştığı hasta ve yakınlarıyla da ilgilenerek Sağlık kuruluşlarından almış oldukları hizmetler hakkında memnuniyetlerini sorup, istek ve önerilerini de dinleyerek geçmiş olsun dileklerini iletip şifa diledi.


Dr. Uğur Bilge, ilçe sağlık kuruluşlarına ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada; daha önce yapmış olduğumuz ziyaretlerimizde hizmet binalarımızda tespit etmiş olduğumuz fiziki olumsuzlukların giderilip giderilmediğine baktık, yapılan çalışmaları yerinde gördük. Karşılaştığımız hastalarımıza da şifa dileklerimizi ileterek önerilerini aldık" dedi.


Dr. Uğur Bilge, sağlık kuruluşları ziyaretleri akabinde Günyüzü ilçesine yeni atanan Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

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