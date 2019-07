Dr. Sırrı Kabadayı'dan duygusal veda

Sırrı Kabadayı, duygusal bir veda metni yayımladı.

Kabadayı, Türkiye'nin en çok tercih edilen ve en yüksek LGS puanı ile öğrenci alan meslek lisesi olma çabalarımıza verdiği destekten dolayı basın mensuplarına teşekkürlerimi sundu. Bu başarıda basının desteğinin çok fazla olduğunu belirten Dr. Sırrı Kabadayı, "Sizler bizleri konu eden haberler yaptınız, kamuoyunu bilgilendirdiniz ve bu başarı geldi. Eskişehir basını ile gurur duyuyor ve güzel çalışmalarınızda başarılar diliyor, gelecekte diğer etkinliklerde buluşmayı temenni ediyorum" diye kaydetti.

Mesajında, kendisi için adeta bir evlat olarak gördüğü Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden, Bakanlığımızın okul yöneticileri için uyguladığı zorunlu rotasyon sonucunda bu hafta içinde ayrılacağını anlatan Kabadayı, şunları belirtti;

"10 yıl süreyle müdürlüğünü yaptığım Eskişehir Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nden sonra 2010 yılında görevlendirildiğim bu Okulda hayatımın en güzel hizmetlerini verdiğime inanıyorum. Bu süre içinde özetle; Bugünkü değeriyle yaklaşık 30 milyon liralık Türkiye'nin en modern uçak bakım ve bilişim alanlarının bulunduğu yeni okul kampüsü, 5 milyon liranın üzerinde donatım aracı kazandırıldı. Okulumuzun derslik, atölye ve laboratuvarları ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak inşa edildi ve donatıldı. Okulumuz uçak bakım alanında iki kategoride Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden “Tanınan Okul” statüsü almayı başaran Türkiye'deki tek mesleki ve teknik Anadolu lisesi oldu. Geçtiğimiz yıl Türkiye'deki mesleki ve teknik liseler arasında “Performansı En Yüksek Okul” seçildik. Son 5 yıl boyunca Türkiye'nin “En Çok Tercih Edilen ve En Yüksek LGS Puanı ile Öğrenci Alan” mesleki ve teknik Anadolu lisesi olduk. Mezunlarımız hem üniversiteye hem de iş hayatına en iyi şekilde hazırlandı ve işe yerleştirilmeleri için her türlü çaba gösterildi. Yaptığımız teklif üzerine “MEB Proje Okulu” olduk. Hazırladığımız AB hibe projeleriyle kurduğumuz işbirlikleriyle gençlere iş imkânı sağladık. Burada sayamayacağım daha birçok çalışmayı yaparken bana katlanan ve her türlü desteği veren ancak kendilerine yeterince zaman ayıramadığım ve yardımcı olamadığım başta eşime, çocuklarıma, anneme ve yakınlarıma şükranlarımı sunuyorum. Okulda yaptığımız her güzel çalışmada emeği geçen müdür yardımcılarıma, öğretmenlerime, personelime sonsuz teşekkür ederim. Bize inanarak ve güvenerek çocuklarını teslim eden kıymetli velilerimize, çok sevdiğim sevgili öğrencilerime teşekkür ediyorum. Okulumuzun gelişimi için bizlere destek olan başta Milli Eğitim Bakanlığımızın yöneticilerine, vali ve kaymakamlarımıza, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüz yöneticilerine ve çalışanlarına, sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine ve diğer paydaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Allah'ın bize vereceği ömrüm süresince bundan sonra da ülkemize, şehrimize, çocuklarımıza birikimlerimizi ve tecrübelerimizi aktarma çabası içinde olacağım."