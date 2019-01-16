Dramı basında yer alınca yardım eli uzattılar

Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde, elektriği, suyu ve banyosu olmayan bir evde yaşam mücadelesi veren Ayhan Özkan, yaşadığı sıkıntıların basına yer almasından sonra ilgililerin kendisini otele yerleştirip aynı ve nakdi yardım yaptığını anlattı.

Uzun süredir mahalle sakinlerinin soğuk kış şartlarında sokağa terk edemeyip tahsis ettiği harabede ilkel bir yaşam sürdüren Özkan, sıkıntılarının basın mensupları tarafından kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra kendisine el uzatıldı. İhlas Haber Ajansı tarafından yaşadığı sıkıntıların görüntülendiğini ve kendisi ile röportaj yapıldığını, daha sonra yerel bir gazetenin de yaşadıklarına sayfalarında yer verdiğini anlatan Aynan Özkan, "Ben ayın 7'sine kadar komşularımın temin ettiği buradaki evde yaşıyordum. O güne kadar devletten kömür ve bazı maddi yardımlar yapıldı sadece. Benim haberim gazetede çıktıktan sonra buraya geldiler. Beni evimden alıp bir otele yerleştirdiler. Orada istediğim kadar kalabileceğimi söylediler. Bu süreçten sonra bana yardımlar yapılmaya başladı. Gıda ve kıyafet getirenler oldu. Benim çocuğum var ama imam nikahlı olduğum için resmi olarak görünmüyor. Çocuğum bir aileye evlatlık olarak verildi. Uzun yıllardır görmüyorum. Köyde imam nikahlı olarak evlendim. Resmi nikah yapmak istedik ama yapamadık. Yardım eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

Öte yandan, Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İhlas Haber Ajansı tarafından servis edilen haberin doğru olmadığını iddia edilerek, “Ayhan Özkan isimli vatandaşımızın yardıma muhtaç olduğu ve zor durumda olduğuna dair çıkan haberlerle ilgili olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce yapılan incelemede Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca Ayhan Özkan'a 7 Ocak 2019 tarihinde ilimizde bulunan bir otele yerleştirilerek barınma ihtiyacının karşılandığı ayrıca Odunpazarı ve Tepebaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ayni ve nakdi yardımlar yapılarak Ayhan Özkan isimli vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmiştir” denildi.