Drone destekli trafik denetiminde kış lastiği de kontrol edildi

Eskişehir'de yolcu ve yük taşıyan araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı. Şehir merkezinde de drone destekli çalışmayla trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşanmaması için denetim gerçekleştirdi. Karayollarında yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan taşıtların 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kullanması zorunlu oldukları kış lastiği denetimi yapıldı. Ayrıca ekipler tarafından drone destekli yapılan trafik kontrollerinde, kuralları ihlal eden sürücüler tespit edildi.