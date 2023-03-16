Dualar kahraman şehitlerimiz için okundu

Tepebaşı Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte şehitlerimiz için mevlit okutuldu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü etkinliğinde çok sayıda kadın bir araya geldi. Bir davet salonunda gerçekleştirilen programda CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ile mahalle muhtarları ve çok sayıda Belde Evi kursiyeri kadın yer aldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, programda yaptığı konuşmada, “Çanakkale Savaşları Zaferinin 108. yılını buruk bir sevinç ile karşılıyoruz. 11 ilimizi vuran deprem her birimizi etkiledi. Dualarımız onlarla, tüm şehitlerimizi de rahmet ile anmak istiyorum” dedi.

Programda söz alan Milletvekili Çakırözer ise “Çanakkale Zaferi bugün burada buluşmamızın, ulus olmamızın, kardeşçe ve özgürce yaşamamızın mayasıdır, omurgasıdır. Çanakkale şehitlerimizi ve on yıllar boyunca vatan savunmasında kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Dualarımız bu depremde yitirdiğimiz 50 bin kardeşimizin de ruhlarına gitsin” diye konuştu.

Katılımcılara pilav ve hoşaf ikramı yapılan program, şehitlerimiz için okutulan Mevlid-i Şerif ile son buldu.