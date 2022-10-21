Dubaları aşamayan ambulans kaldırımı kullandı

Eskişehir'de kapatılan Kemal Zeytinoğlu Caddesi'nden geçmek isteyen ambulans dubaları aşamayınca kaldırımdan geçerek yoluna devam etti.

Eskişehir'de verilen karar sonrasında Odunpazarı ilçesindeki tarihi bölgede yer alan Kemal Zeytinoğlu Caddesi, 26 Eylül tarihi itibariyle araç trafiğine kapatıldı. Kapatılma kararı tarihi bölgede oturan vatandaşların ve esnafın bir kısmının tepkisini çekerken, bir kısmı ise kararı yerinde buldu. Cadde ve caddeye bağlanan sokakların giriş kısımlarına kurulan dubalarla bahse konu cadde tamamen araç trafiğine kapatıldı. Tarihi bölgedeki caddenin kapatılmasının ardından yaşanan olayda iddiaya göre ihbar üzerine kapalı caddeden geçmek isteyen bir ambulans duba engelini aşamadı. Dubaların kumanda ya da anahtarlarının sağlık personeline verilmemesi nedeniyle hareketsiz kalan ambulans şoförü, çareyi kaldırımdan geçmekte buldu. Tarihi bölgede yaşanan olay sağlık ekiplerine zaman kaybettirdi.