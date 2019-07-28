Dünya gençliğinden Eskişehir'de ülkeler panayırı

Dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli, uluslararası bakış açısına sahip liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan gönüllü öğrenci organizasyonu AIESEC, Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri iş birliği ile Eskişehir'de faaliyetlerine devam ediyor.

‘Dünya Bize Katılıyor' ve ‘Dünyayı Tanıyalım' Projesi kapsamında Adalar'da stant açan 15 ülkeden 75 öğrenci, ülkelerini tanıttı. Ukrayna, Romanya, Rusya, İtalya, Çin, Bahreyn, Tunus, Fas, Cezayir, Pakistan, Endonezya, Mısır, Lübnan, Sırbistan ve Azerbaycan'dan AIESEC programı için Eskişehir'e gelen öğrenciler, Adalar'da gerçekleştirdikleri Ülkeler Panayırı ile Eskişehirlilerle bir araya geldi. Karnaval Havasında geçen etkinlikte öğrenciler vatandaşlara kültürlerini, yemeklerini, yöresel kıyafetlerini ve müziklerini anlattı; ülkelerinin halk danslarını sergiledi.