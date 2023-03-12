Dünya Havacı Kadınlar Haftası söyleşisi düzenlendi

Tepebaşı Belediyesinin düzenlediği 6-12 Mart Dünya Havacı Kadınlar Haftası Söyleşisi, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşti.

Tepebaşı Belediyesi, havacılık sektöründe çalışan kadınlar ile havacılık eğitimi alan gençleri bir araya getirmek üzere söyleşi etkinliği düzenledi. 6-12 Mart Dünya Havacı Kadınlar Haftası dolayısıyla TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşti. Söyleşinin konukları havacılıkta kadının güçlendirilmesi konusuyla ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Bölümünden Prof. Dr. Ferhan Şengür, Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Öğretmen Eda Tunç ve TEI'den insan kaynakları kıdemli takım lideri Sibel Pişkin oldu.

Türk toplumunda bir havacı kadın olarak duygularını paylaşmak üzere konuşan Öğretmen Eda Tunç, Dünya Havacı Kadınlar Haftası'nın öneminden bahsetti. TEI'den insan kaynakları kıdemli takım lideri Sibel Pişkin ise havacılık sektöründe işe alım sürecinden söz ederek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Pişkin, "Kız öğrenciler kendilerini ne gibi alanlarda geliştirirlerse büyük havacılık firmalarında iş bulabilirler?" sorusunu da yanıtladı. Prof. Dr. Ferhan Şengür de, havacılık sektöründe kadının güçlendirilmesi konusundan bahsetti ve ulusal iş gücünde kadınların oranlarının yüksek olduğunu ancak pilot olarak daha iyi noktalara gelinmesi gerektiğinden bahsetti.