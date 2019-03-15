Dünya Pi Günü ESOGÜ'de de kutlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı'nın düzenlediği 14 Mart “Dünya Pi Günü” etkinliği, gerçekleşti.

Eğitim Fakültesi konferans salonundaki etkinliğe, Eğitim Fakültesi ile diğer fakültelerin öğrencileri ve ortaokul öğrencilerinden oluşan yaklaşık 200 kişi katıldı. Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kürşat Yenilmez ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özden Tezel'in açılış konuşmalarının ardından, Eskişehir halkı ile gerçekleştirilen “Pi Günü” konulu sokak röportajları izletildi. Sonrasında İlköğretim Matematik Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan Pi Tiyatro, Halk Oyunu, Pi Risk, Pi Resfebe yarışmaları ve Piyango çekilişi gerçekleşti.

Ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Ezentaş'ın “21. Yüzyılın Matematik Öğretmeni” isimli konferansı gerçekleşti. “Pi Şarkıları” isimli müzik dinletisi ile program sona erdi.

Etkinlik sonunda katılımcılara ve sponsor kurumlara teşekkür eden Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kürşat Yenilmez, ESOGÜ'de sekizinci kez gerçekleştirilen Pi Günü etkinliklerine gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını ve kutlamaları geleneksel şekilde gelecek yıllarda da devam ettirmek istediklerini ifade etti.