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Dünyanın farklı yerlerinden öğrenciler Odunpazarı'nda buluştu

Avrupa Birliği ve Ulusal Ajans tarafından desteklenen Avrupa Birliği Gençlik Değişim Projesi kapsamında Eskişehir’e gelen Erasmus+ Programı öğrencileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Avrupa Birliği ve Ulusal Ajans tarafından desteklenen Avrupa Birliği Gençlik Değişim Projesi kapsamında Eskişehir'e gelen Erasmus+ Programı öğrencileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.


Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen ziyarette Türkiye ile birlikte İspanya, İtalya, Makedonya, Bulgaristan, İngiltere'den 42 katılımcı yer aldı. Öğrencilere Eskişehir'i anlatan Kazım Kurt, çalışmalarında başarılar diledi. “Fotoğrafın arkasındaki güç” adlı proje için Eskişehir'e gelen öğrenciler, fotoğraf yoluyla gençleri asosyallikten kurtarmayı hedefliyor.


Dünyanın farklı yerlerinden gençlerinin bir arada olmasının heyecan verdiğini söyleyen Başkan Kurt, “Birbirinizin kültürünü ve dilini öğrenin, bu sizi geliştirecektir. Eskişehir'de fotoğraf çekebileceğiniz, bu iş için elverişli çok sayıda alan var. Umarım güzel kareler yakalarsınız. Işığınız bol olsun. Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız” dedi.


Başkan Kazım Kurt'a misafirperverliği için teşekkür eden öğrenciler, Eskişehir'in fotoğrafçılık açısından çok elverişli olduğunu kaydetti.

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