Dünyanın geleceği için çalışıyorlar

Okumak için Türkiye'ye gelen bir grup Afrikalı öğrencilerin çabaları sonucunda kurulan Afrika'nın Hayalleri (TAD) topluluğu, başta Afrika olmak üzere dünyanın geleceği için çalışmaya devam ediyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesinde okuyan Afrikalı öğrencilerin çalışmaları sonucunda bu topluluk, Türkiye'de okuyan öğrencilere yayılmaya başladı. TAD yönetimi tarafından yaklaşık 2 ay önce başlatılan bu topluluk, öğrencilere yönelik bir süre faaliyeti de gerçekleşti.

“TAD ile dünyayı daha yaşanabilir yapacağız”

Afrika'nın Hayalleri (TAD) adlı topluluğun kuruma amacı ile ilgili TAD Başkanı Ghanalı Sidalamin İbrazil konuştu. TAD tarafından yapılacak projeler çerçevesinde önce Afrika olmak üzere dünyayı daha güzel ve yaşanabilecek haline getireceğini belirten İbrazil, “Yaklaşık 2 ay önce TAD topluluğunu başlattık. Hedefimiz Afrika kıtasında bulunan öğrencileri ve Afrika dışındaki yani diğer ülkelerdeki üniversitelerde okuyan Afrikalı öğrencilerini bir araya getirerek Afrika'nın geleceği için belli projeler kurmak. O projelerin devam etmesi ve her zaman Afrika için gerekli adımlar atmaktır. Ancak TAD'ı açtıktan sonra gelen talepler üzerine Afrikalı olmayan öğrenciler için de Dış İşleri bölümü diye bir birim açtık. O yüzden bu bir anlamda sadece Afrikalı öğrencilerin değil, dünya gençlerin bir ortak platform olduğunu söyleyebilirim” dedi.

İki ayda Afrika'dan çıkarak Asya, Avrupa'ya kadar yayıldı

İbrazil, TAD'ın, Türkiye'de okuyan yabancı öğrenciler aracıyla artık sadece Afrika'da değil dünyanın birçok ülkeye yayıldığını belirterek şöyle konuştu;

“Biz artık Afrika'dan çıktık ve dünya insanların topluk olmayı karar verdik. Ancak ilk olarak her zaman Afrika'yı ele alacağız. Başta Afrika olmak halinde tüm dünya üzerine bu gençlerin bir etki sağlayacağını umuyoruz. İki ay içerisinde TAD Afrika sınırını açarak Asya, Avrupa sınırlarına kadar ulaştı. İlk olarak Türkiye'de okuyan Afrikalı ve diğer ülkelerden gelen öğrencileri hedefimiz olarak aldık. Onlara ulaştık. Onlarla bu 2 ay içeresinde belli faaliyetler gerçekleştirdik. TAD gençlik tartışma platformu, TAD piknik etkinliği, TAD Sivil Toplum Kuruluş buluşması gibi faaliyetlerimizi gerçekleştirdik.”

YTB ile görüşecekler

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'ye getirilen bu öğrenciler, YTB yönetimi ile görüşmek için Eskişehir'den Ankara'ya da gidecek. Bu görüşme hakkında konuşan İbrazil, “Biz YTB ile görüşmek için randevu aldık. Sebebi ise çoğumuz YTB tarafından Türkiye'ye getirilen öğrencileriyiz. O nedenle Türkiye'de bizim ne yaptığımızı, nasıl faaliyetler yürüttüğümüzü onların da bilmeleri hakkı var diye düşünüyorum. O yüzden biz oraya gidip bu proje hakkında onlara anlatacağız. Bu projenin büyütme kapsamında da onların desteklerini isteyeceğiz” diye anlattı.