Dünyanın merkezinde “Çocuk Şenliği” başladı

Sivrihisar'da “Çocuk Şenliği” başladı.

30 günde 30 bin çocuk hedefi ile yola çıkan Playland, Eskişehir'in yükselen değeri olan Sivrihisar'da da çocukların yüzünü güldürdü. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün öncülüğünde düzenlenen Çocuk Şenliği'nde keyifli anlar yaşandı. Sivrihisar'da eğitim veren tüm ilkokul ve ortaokul seviyesindeki çocukların gönüllerince eğlendiği şenlikte, Survivor parkuru, şişme kaydırak, langırt, masa tenisi, spor müsabakaları ve çocuk oyun tırıyla dopdolu bir gün yaşandı. 2 gün boyunca gerçekleştirilecek olan şenlikte Sivrihisar'da 3 binden fazla çocuk eğlenecek. Çokça eğlence ve sürprizlerle dolu günde çocukların hayallerine dokunan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ayrıca çocuklarla bir araya gelerek çeşitli hediyeler verdi.