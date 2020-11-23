Dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Eskişehir'de dün gece, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü polisin kovalamacanın ardından yakayı ele verdi

Odunpazarı ilçesi Atatürk caddesinde denetim gerçekleştiren trafik polisi ekipleri, 06 BOS 050 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü ile polis ekipleri arasında başlayan kovalamaca yaklaşık yarım saat sürdü. Kovalamaca sırasında hasar alan araç, sol arka lastiğinin patlamasıyla Kurtuluş mahallesi Derecik sokakta ele geçirildi.

Öte yandan ismi öğrenilemeyen alkollü sürücünün hiçbir şey olmamış gibi polislerden kaçmak istemesi şaşırttı. Yakalanan sürücü işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülürken, hasarlı araç ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.