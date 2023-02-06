Duramayan Tofaş marka araç, ışıklarda bekleyen otomobile çarptı

Eskişehir'de trafik ışıklarında bekleyen hafif ticari araca çarpan Tofaş marka aracın ön kısmı paramparça oldu.

Odunpazarı İlçesi Gökmeydan Mahallesi Borsa Caddesi'nde seyir halindeki Tofaş marka araç, sürücüsünün frene basmasına rağmen duramayarak trafik ışıklarında bekleyen hafif ticari araca çarptı. Kazada ölen veya yaralanan bulunmazken, Tofaş marka aracın ön kısmının tamamen parçalandığı görülürken, diğer aracın ise arka tarafında hasar meydana geldi. Kaza sonrasında sürücüler tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı.