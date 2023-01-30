Düşük fatura için kombi böyle kullanılmalı

Yaklaşık 60 yıldır kombi ve şofben tamirciliği yapan 71 yaşındaki Mehmet Aydinç, kombilerin nasıl kullanılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların doğal gaz kullanımında bilinçli olmadığını, yüksek faturalardan yakındıklarını ve kendilerince aldıkları birçok önlemin yanlış olduğunu söyleyen Aydinç, "Kombiyi yakarken en az 30 derecede yakılması ve evde en az 3 petek çalıştırılması gerekiyor. Eğer 3 petek çalıştırılmazsa birbiriyle bağlantılı odaların soğuğu diğer odalara da girer ve kombinin ayarlı olan dereceye gelmesi için sürekli çalışması gerekir. Bu da cihazın sağlıklı bir şekilde çalışmasına engel olur. Vatandaşlar ucuz olsun diye sadece tek odanın peteğini açıp diğerlerinin kapısını kapatıyor ama kapı altından bile olsa peteğin yanmadığı soğuk odadan içeri giren hava sıcak olan odayı da soğutuyor. Tek petekle neredeyse tüm evi ısıtan cihaz, sürekli çalıştığı için doğal gaz faturası da haliyle yüksek geliyor. Vatandaş bu durumdan şikâyetçi oluyor. Bu sebeple kombi en az 3 petek yanacak şekilde çalışırsa istenilen sıcaklık daha rahat bir şekilde sağlanır ve faturalar da çok yüksek olmaz. Eğer 2 petek çalışırsa da kombi zorlanır, sık sık arızaya gider ve bu da ekonomik olarak vatandaşı zorlar. Son olarak peteklerde hava olmaması için yapılacak şey; kombiden su ayarı yaparken doldurma musluğu çok açılmamalı, yavaş yavaş su verilmeli. Böylece basınç dengesi iyi olur ve petekler hava dolmaz" ifadelerini kullandı.

"Kombinizin bakımını aksatmayın"

Kombilere bakım yaptırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Mehmet Aydinç, yıllık bakımların aksatıldığı takdirde ekonomik olarak zorlayıcı olduğunu söyledi. Bakım ücretinin 400 lira olduğunu söyleyen Aydinç, "Artık şehrin her yerinde doğal gaz hattı var. Yakıt olarak kömür kullanmak pahalı olduğu için herkes doğal gaz kullanmaya başladı ve biz de işlerimizi arttırdık. Bakıma çağırıyorlar biz de elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. 400 lira bazı vatandaşlara büyük bir para gibi görünebilir ama kombi bozulduğunda kat kat fazlasını ödemek zorunda kalıyorlar. Bir kombinin senelik bakımı mutlaka yapılmalı ve arızalanmaması için gerekli önlemler alınmalı. Kombiye bakım yapılmazsa ısıtma işlemi yapan noktalar kir doluyor. Toz, kir olduğu zaman ateşin yandığı kısım kırmızı gözükür. Kırmızı yanıyorsa çok yakıyor demektir. Ateşin mavi olması lazım, maviyse sorunsuz yanıyor demektir. Kırmızı yandığı zaman gaz sarfiyatı çoğalıyor ve çok yakıyor. Kombi düzgün çalışırsa bu durum faturaya da yansır, sağlık yönünden de sıkıntı yapmaz. Arıza yapmadığı zaman evler daha rahat ısınır ve her anlamda paranız cebinizde kalır" dedi.

"Yetki belgesi olmayanı eve sokmayın"

Son zamanlarda tamir ve bakım işlerinden anlamayan bazı insanların kendilerini usta olarak tanıttığını ve vatandaşı dolandırdığını belirten Mehmet Aydinç uyarıda bulundu. Eve gelen tamircilerin kombi bakımını mutlaka evin içinde yapmaları gerektiğinin altını çizen Aydinç, "Vatandaşlar dikkat etsin, tamir ya da bakım yaptırırken kombiyi ustalara verip yollamasınlar, evlerinde bakım yaptırsınlar. Çünkü kombiyi götürüp, 'Şurayı değiştirdim, burayı değiştirdim' diyorlar ve sizden fazla para istiyorlar. Çoğu zaman bu aletlerin değişecek bir yeri yok, demek ki sizi kazıklıyorlar. Eğer aleti dükkâna götürürlerse fiyatı istedikleri gibi değiştiriyorlar. Kendi evinizde yaptırdığınız zaman sökülecek bir yeri varsa bile 'söküyorum değişmesi lazım' diye haber verirler. O zaman hem sizin paranız cebinizde kalır hem de ustayım diyenler sektörde rezil olmazlar. Bugün bir tamire gittim, benden önce çağırdıkları usta kombiyi alıp götürmüş, getirdiğinde 3 bin 500 lira para almış ama sonradan anlaşıldığı üzere tamir etmeden geri getirmiş. Piyasa korsan doldu, bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bazıları da bakımdan anlamadıkları için 'ucuza tamir yapıyoruz' diyorlar ama daha da bozuyorlar. Son zamanlarda da evleri arayıp 'kombinizin bakım zamanı gelmiş' diyerek yalan söyleyip milleti kandırıyorlar. Vatandaşın asıl dikkat edeceği olay bu, yetki belgesi olmayan adamı eve sokmasınlar" ifadelerini kullandı.