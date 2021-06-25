Türk Dünyası Vakfı Düşünce Okulu öğrencileri Sivrihisar'a hayran kaldı.

Türk Dünyası Vakfı tarafından düzenlenen organizasyonda Düşünce Okulu öğrencileri ve öğretmenleri Sivrihisar Belediyesi'nin misafir oldular.

Bozkırın ortasında tarih ve kültür zenginliği ile son dönemler de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Sivrihisar'a ziyaretçi akını devam ediyor. Gönül Dağı'nın eteklerinde misafirlerini ağırlayan Sivrihisar tüm güzellikleriyle dikkat çekiyor. Türk Dünyası Vakfı tarafından organize edilen ve Sivrihisar Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı gezi de Düşünce Okulu öğrencileri ve öğretmenleri dolu dolu bir gün geçirdiler. Sivrihisar'ın Coğrafi İşaret Tescili aldığı Meşhur Dövme Sucuğu'nun tadına bakan, tarihi alanlarda bilgilendirilen öğrenciler Sivrihisar'a kattığı değerden ve tarihi hissetmelerini sağlayan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye de teşekkür ettiler.