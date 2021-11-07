İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Duvar yazıları görüntü kirliliği oluşturuyor

Eskişehir’de bina duvarlarına sprey boyalarla yazılan bazıları küfür içerikli yazılar görüntü kirliliğine neden oluyor.

Eskişehir'de bina duvarlarına sprey boyalarla yazılan bazıları küfür içerikli yazılar görüntü kirliliğine neden oluyor.


Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Anı Sokak'ta çok sayıda apartman binasının duvarları kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalarla boyanıyor. İçlerinde küfür içerikli yazıların da bulunduğu duvarlar hem sokakta ikamet eden vatandaşlara rahatsızlık veriyor hem de görüntü kirliliğine neden oluyor. Yazılardan rahatsız olan bazı vatandaşlar sıva ve alçı yardımıyla yazıların üzerini kapatmaya çalışsa da başarılı olamıyor. Duvarlarda geniş yer kaplayan yazılara her gün yenisi ekleniyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.