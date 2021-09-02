Duvara çarpan otomobilin sürücüsü kalp krizinden öldü

Eskişehir'de araç kullandığı esnada kalp krizi geçiren ve sonrasında trafik kazası yapan bir kişi, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivrihisar'a bağlı Kaldırım ile Göktepe mahalleleri arasında meydana geldi. Mahalleler arasında 06 CKP 950 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ahmet Gökhan, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kalp krizi sebebiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden ve taş duvara çarparak trafik kazası yapan 72 yaşındaki Gökhan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.