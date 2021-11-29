‘Duvarın Arkası - Kudüs'te Osmanlı El Yazmaları' sergisi açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), 'Duvarın Arkası-Kudüs'te Osmanlı El Yazmaları' isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

ESOGÜ İlahiyat Fakültesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi işbirliği ile düzenlenen Duvarın Arkası - Kudüs'te Osmanlı El Yazmaları adlı fotoğraf sergisi ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı. Dr. Hatice Avcı, Dr. Öğr. Üyesi Sema Çelem ve Sezer Mert Karakuş'un eserlerinden oluşan sergi 3 Aralık 2021 Cuma gününe kadar açık kalacak.