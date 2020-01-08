“Düve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” imzalanan protokol ile hayata geçirildi

Proje ile Tepebaşı'nda süt hayvancılığı yapan ailelere önemli destekler sağlanacak.

Tepebaşı Belediyesi, bölgede tarım ve hayvancılık yapan üreticilere destek sağlamaya ve bu amaçla önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Serhat Aydın, “Düve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” protokolüne imza attı. Başkan Ataç'ın makamında gerçekleştirilen imza törenine Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Toraman, Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Veteriner Hekimler Derneği Eskişehir İl Temsilcisi Yücel Ekici, TMMOB Ziraat Mühendisleri Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu temsilcileri katıldı.

“Üretim yapan çiftçilerimize güç katacağız”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de ilk niteliği taşıyan, önemli bir protokole imza atıldığını ifade ederek, “Türkiye'de ilk kez böyle bir çalışma yapılıyor. Bu proje ile birlikte düve yetiştiriciliği çok önemli bir noktaya gelecek. Kırsal Kalkınma Kurulu, Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Eskişehir Şubesi gibi kuruluşlarımız da yanımızda olacak. Tepebaşı, hayvancılığın önemli noktalardan bir tanesi. Daha önce küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine katkı sağlayacak önemli çalışmalarımız olmuştu. Şimdi de düve yetiştiriciliğinde güzel işler yapacağız. Genç, evli çiftçilerimiz ile birlikte çalışacağız. Mahalleye dönüşen köylerimizde ailecek üretim yapan çiftçilerimize güç katacağız. Neticede, Tepebaşı'nda büyükbaş hayvancılık adına önemli işler yapılacağının müjdesini vermek istiyoruz” diye konuştu.

“Daha verimli bir yetiştiricilik için”

Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Serhat Aydın ise önemli bir protokolün imzalandığını belirterek, “Bugün burada önemli bir çalışmanın başlangıç adımını attık, Sayın Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyorum. Güzel eğitim çalışmaları gerçekleştireceğiz. Üreticilikte eğitim gerçekten çok önemli, bu sayede daha verimli bir yetiştiriciliğe ulaşacağız. Programa katılan genç çiftçilerimiz, diğer üreticilere de örnek olacak. Şimdiden emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, başarıya ulaşacağımıza inanıyorum” sözlerini kullandı. Konuşmaların ardından Başkan Ataç ve Aydın, “Düve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi protokolünü imzaladı.

Düve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan protokol ilk etapta 2 yıl süre ile geçerli olacak. Proje ile ilçe genelinde süt hayvancılığı yapan aile işletmelerinin; bakım, besleme, kayıt tutma, süt maliyetlerini hesaplama, kaba yem yetiştiriciliğine teşvik etme, süt üretimine teşvik etme gibi konularda eğitim, bilgilendirme ve teknik geziler düzenlenecek.

Öte yandan önder işletme modelinin oluşturulması, diğer ilçe ve illerdeki örnek işletmelerin ziyaret edilmesi gibi faaliyetler ile sektördeki gelişmelerin üreticilere aktarılması sağlanacak.