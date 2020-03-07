Duyarlı Eskişehir halkı engelli 32 kedi ve köpeği sahiplendi

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, fiziksel engeli bulunan hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşmasına aracılık etmeyi sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren merkez, sahiplendirdiği hayvan sayısı ile Türkiye'de örnek bir noktaya ulaşırken, fiziksel engelli hayvanlar için önemli çalışmalara ev sahipliği yapıyor. 2019 yılı içinde tedavisi tamamlanan 32 engelli kedi ve köpek de duyarlı vatandaşlarca sahiplenildi. Engelli biçimde doğan ya da herhangi bir kaza neticesinde engelli hale gelen sokak hayvanları, yaşamlarını sürdürebilmek için özel ilgiye ihtiyaç duyuyor. Engelli hayvanlara karşı duyarlılık gösteren Eskişehirli hayvanseverler de sahiplendikleri kedi ve köpekler ile mutlu bir yaşam sürdüklerini ifade ediyor.

“Sevgiye ihtiyaçları var”

Tek gözü olmayan Miya isimli kedinin sahibi Özden Taşçı, engelli hayvanların sevgiye ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, “Miya'yı sahiplendikten sonra Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ndeki uzmanlar, tedavi sürecinde çok yardımcı oldular. Her zaman da yanımızdalar. Bu hayvanların, tedavi ile birlikte çok fazla sevgiye ihtiyacı var. Ben buradan şunu söylemek istiyorum; hiç kimse hayvanları sokağa atmasın, yardıma ihtiyacı olan hayvanlara yardımcı olsunlar. Herkesin birer hayvan sahiplendiği günleri görmek istiyoruz. Çünkü hayvan sevgisi insan hayatında çok önemlidir” dedi.

“Onları hayata tutunduralım”

Tek bacağı olmayan “Sarı Şeker” adlı kedinin sahibi Tülin Onar da herkesi engelli bir hayvan sahiplenmeye davet ederek, “Sarı Şeker'i sahipleneli yaklaşık iki yıl oldu. Ben engelli hayvanları daha çok seviyorum. Çünkü onların bizlere, bakıma, sevgiye daha çok ihtiyacı var. Onları hayata tutundurmamız gerekiyor. O yüzden herkesin engelli bir hayvan sahiplenmeli diye düşünüyorum” diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de sokak hayvanlarının sağlığı için sürdürülen çalışmaların aralıksız biçimde devam edeceğini belirtti.