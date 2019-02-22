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Duyarlı vatandaşlar yangını söndürdü

Eskişehir’de park halindeyken yanmaya başlayan bir otomobil çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Eskişehir'de park halindeyken yanmaya başlayan bir otomobil çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre plakası ve sürücüsü belli olmayan park halindeki otomobil, Ziyapaşa Caddesi ile Yunus Emre Caddesi kesişimin de yer alan kavşakta gece saatlerinde yanmaya başladı. Sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı alevlere teslim olan otomobil, çevredeki vatandaşların çabaları ile söndürüldü. Yangın tüpleri ile yardıma koşan vatandaşlar ve olay yerine kısa süre içerisinde gelen 110 ekipleri işbirliğinde yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

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