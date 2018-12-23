Duyarlı vatandaştan örnek davranış

Geçen günlerde medyayı ve kamuoyunu derinden sarsan, işkence edilirken görüntülenen papağanın ardından Eskişehirli duyarlı bir vatandaşın sergilediği davranış, ‘insanlık ölmemiş' dedirtti. Yaklaşık bir hafta önce evinin balkonunda sakat bir güvercin olduğunu fark eden Uğur Özdemir isimli vatandaş, yardıma muhtaç hayvana kayıtsız kalamadı. Her zaman kuşları beslediğini belirten Özdemir, sakat güvercini besleyip ilgilendikten sonra veteriner hekime götürüp muayene ettirdi.

Güvercini ürkütmemek için temkinli yaklaştığını ifade eden Uğur Özdemir, “Yaklaşık 10 gündür diğer güvercinlerle beraber geliyorlar. Buna fırsat tanımıyor diğer güvercinler, bu zavallım aç kalıyor. Ben bu yüzden onu güven altına aldım. Ayağı sakat, dedim veterinere götüreyim, gerekeni yapar. Saat 4-4.30 gibi gidiyor diğer kuşlar, bu gidemedi. Ben de alışması için, güven duyması için bana, biraz daha yem verdim. Kaçmasın diye usulca yemleri verdim. Birkaç kere böyle yaptım sonra kafes aldım, içine koyup getirdim veterinere. Yaza kadar pek iyileşemez dedi veteriner. Benim evde ufak bir kiler var, orada bakmayı düşünüyorum, orada beslerim. Havalar çok soğuk çünkü, donabilir hayvancağız” diyerek iyileşene kadar hayvanı sahipleneceğini dile getirdi.

İnsanların bütün varlıklardan sorumlu olduğunu belirten Uğur Özdemir, “Sadece güvercin, kedi, köpek değil. Tüm hayvanlar, hatta doğada ne kadar canlı-cansız varsa; ağaçlar, deniz, su bunların hepsi bizim öz evlatlarımızdır. Benim felsefem bu. Bu sorumluluk bizim omuzlarımızda. Bunun bilinciyle hareket etmek zorundayız” ifadeleriyle herkesin duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi.