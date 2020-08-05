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Duyarsız motosiklet sürücüleri kaldırımları işgal ediyor

Eskişehir’de vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımlar üzerinde kullanılan ve park edilen motosikletler, yayalara zor anlar yaşatıyor.

Eskişehir'de vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımlar üzerinde kullanılan ve park edilen motosikletler, yayalara zor anlar yaşatıyor.


Özellikle paket taşımacılığı için kuryeler tarafından kullanılan motosikletler, yayaların yoğun olduğu kaldırımlarda kullanılıyor. Dar kaldırımlar başta olmak üzere birçok yere park edilen ve hatta güzergâh kısalsın diye vatandaşların arasından ilerleyen motosiklet sürücüleri, yayaları oldukça rahatsız ediyor. Kimi zaman kalabalıkta ilerlerken yayalara çarpan bazı duyarsız motosiklet sürücüleri tehlike saçıyor. Bazı duyarsız motosiklet sürücüleri ise yol hakkının kendisine ait olduğunu düşünerek yayalara tepki gösterircesine yol istiyorlar. Bu durumdan rahatsız olan birçok vatandaş, konuyla ilgili yetkililer tarafından denetim yapılmasını istiyor.

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