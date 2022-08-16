Duyarsız vatandaşlar bitki saksısını çöplük yaptı

Eskişehir'de bir ara sokakta bulunan süs bitkisinin saksının çöp kutusu gibi kullanılması ‘pes' dedirtti.

Eskişehir'in en işlek yerlerinden olan ve üzerinde bulunan kafeler nedeniyle birçok insanın gün içerisinde ziyaret ettiği, halk dilinde ‘Adalar' olarak bilinen bölgede bulunan Köprülü Sokakta hoş olamayan manzara dikkat çekti. Sokaktaki bir işletmenin önündeki süs bitkisinin dikili olduğu saksıya atılan çöpler kötü görüntüye neden oldu. Sigara izmaritinden yiyecek ambalajına kadar birçok atığın atıldığı ve susuzluktan kurumaya yüz tuttuğu düşünülen süs bitkisinin saksısı, duyarsız vatandaşlarca adeta çöp kutusu gibi olarak kullanılıyor.