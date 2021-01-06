İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Duyarsız vatandaşlara çöp konteynırı da çare olmadı

Eskişehir’de bir çöp konteynırının etrafındaki gelişigüzel atılmış kırık cam parçaları; yoldan geçenler, sokak hayvanları, temizlik işçileri ve çevre için tehlike oluşturuyor.

Eskişehir'de bir çöp konteynırının etrafındaki gelişigüzel atılmış kırık cam parçaları; yoldan geçenler, sokak hayvanları, temizlik işçileri ve çevre için tehlike oluşturuyor.


Güllük Mahallesi'nde bulunan Kiraz ve Yüzügüllü sokaklarının kesişimindeki çöp konteynırının etrafındaki kırık cam parçaları, görenleri tedirgin etti. Kıyafet parçaları, çöp poşetleri, kağıtlar ve atık ev eşyalarının yansıdığı fotoğraf kareleri vatandaşların duyarsızlığını gözler önüne serdi. Özellikle sokak hayvanları, yoldan geçen çocuklar ve temizlik işçileri için tehlikeli olabilecek cam kırıklarının sokağa saçılmış bir halde öylece bırakılması ‘pes' dedirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.