Duyarsızca atılan ekmek kırıntıları kaldırımlarda kötü görüntülere sebep oluyor

Eskişehir'de, sokak hayvanları için gelişigüzel bırakılan ve çevreye yayılan ekmek parçaları Atatürk Caddesi'ndeki kaldırımlarda kötü görüntülere sebep oldu.

Hayvanseverlerin sokaktaki canlıları beslemek amacıyla kaldırımlara bıraktıkları ekmek parçaları, Odunpazarı İlçesi'nin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi üzerinde kötü görüntülere sebep oldu. Vatandaşlardan bazıları aldırmadan ekmek kırıntılarının üzerinde yürümeye devam ederken, bazıları ise üzerlerine basmamayı, bir araya toplamayı tercih etti.