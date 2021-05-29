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Duyarsızca atılan moloz ve inşaat atıkları görenleri hayrete düşürüyor

Eskişehir’in Keskin mahallesinde duyarsızca atılan moloz ve inşaat atıkları çirkin görüntüler oluştururken, çevrede yaşayan vatandaşların da tepkisine neden oluyor.

Eskişehir'in Keskin mahallesinde duyarsızca atılan moloz ve inşaat atıkları çirkin görüntüler oluştururken, çevrede yaşayan vatandaşların da tepkisine neden oluyor.


Keskin mahallesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından atılan moloz ve inşaat atıkları çevre kirliliğine neden oluyor. Keskin Barajı'na yakın bir alana saçılan atıklar, görenlerin tepkisine neden oluyor. Ortaya çıkan çirkin görüntülerin hem çevreye hem de insanlara zarar verebileceğini belirten mahalleliler, yetkililerden temizlik konusunda yardım bekliyor.

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