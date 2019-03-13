e-Sertifika başvuruları 15 Mart'ta sona eriyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 2019 Bahar Döneminde yeni eklenenlerle birlikte sayısı 107'ye çıkan e-sertifika programlarıyla, dileyen herkese hayatlarında yeni bir kapı açma fırsatı sunuyor. Bu kapsamda İnternet üzerinden 18 Şubat'ta başlayan kayıt başvuruları, 15 Mart Cuma günü sona erecek.

Konuyla ilgili açıklamada, ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir programa katılmak isteyenlerin, son başvuru tarihi olan 15 Mart'a kadar http://esertifika.anadolu.edu.tr/ İnternet adresi üzerinden programlar hakkında detaylı bilgi alarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

Yeni e-Sertifika programları sizleri bekliyor

Açıklamada, “Çağın koşullarına göre sürekli kendisini yenileyen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, bu kapsamda yeni dönem için e-Sertifika program içeriklerini güncelleyerek ve yeni programları bünyesinde dahil ederek herkesin ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor. İşletme Yönetimi, Pazarlama ve Perakendecilik, İletişim, Turizm, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Bakım ve Gelişim Hizmetleri, Edebiyat, Dil Öğrenimi, Din Bilgisi, Web Tasarımı ve Kodlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Hobi ve Kişisel Gelişim ve Özel/Protokollü Programlar kategorilerinde yer alan e-Sertifika programları, 2019 Bahar Döneminde “Hayatınızda Yeni Bir Kapı Açın” konseptiyle hayata geçiyor.

E-Sertifika programları güncel ihtiyaçlara cevap veriyor

Dünyadaki değişim ve dönüşümleri yakından takip ederek güncel ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte hazırlanan e-Sertifika programlarında Türkçe derslerin yanı sıra İngilizce dersler de bulunuyor. Osmanlıca ve Arapça öğrenimi için tasarlanmış programlardan, kodlama ve web tasarımına kadar birçok yeni e-Sertifika programıyla ilgili detaylı bilgi için http://esertifika.anadolu.edu.tr/ adresi ziyaret edilebilir.”