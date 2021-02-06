E-Spor Akademi için çalışmalar başlıyor

Tepebaşı Belediyesi, gençlerin spor imkanlarına ulaşabilmesi adına gerçekleştirdiği çalışma ve projelerine aralıksız şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Bandırma 17 Eylül Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilecek olan E-Spor Akademi için de çalışmalara başlandı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Yasin Nuri Çakır ile bir araya gelerek proje detayları hakkında görüşme yaptı.

Tepebaşı Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilecek E-Spor Akademi hakkında bilgiler veren Çakır, “E-Spor Akademi'yi kurmak için bugün Ahmet Ataç Başkan ile bir görüşme yaptık. Türkiye'de ilk çalışma olacak ve 13 yaş üzeri gençlerimiz E-Spor Akademi'de Tepebaşı Belediyemizin öncülüğünde eğitimler alacaklar. Dijital oyunlar gibi faaliyetlere yer vereceğiz ve yetenekli, e-spor bilgisi olan gençler buradan yetişecek. Başkanımız da desteğini verdi ve faaliyetlerimiz yaz aylarına doğru başlayacak” diye konuştu.

Başkan Ataç da E-Spor Akademi ile gençlere özel imkanlar sunulacağını ifade ederek, “Spor, her yaştan insanımız için çok önemli ama özellikle çocuklar ve gençlerimiz için vazgeçilmez bir sağlık kaynağı. Biz de gelişen teknolojinin de imkanlarından yararlanarak yeni bir çalışmayı Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Araştırmaları Merkezi iş birliğinde hayata geçireceğiz. Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı'nda bu çalışmamızı gençlerimiz ile buluşturacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Toplantı sonunda Çakır, Başkan Ataç'a Bandırma Vapuru'nun bir maketini armağan etti.