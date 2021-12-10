EAL'nin genç yüzücüleri il birincisi oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla 2021-2022 Okul Sporları Gençler Yüzme Eskişehir İl Birinciliği yarışması düzenlendi. Yarışmaya erkek yüzme takımıyla katılan Eskişehir Anadolu Lisesi, rakiplerini geride bırakarak il birincisi oldu. Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yarışlarda EAL'nin genç sporcuları; Can Bolcan 5 madalya, Gökberk Kuşcu 5 madalya, Mehmet Ali Topal ise 6 madalya olmak üzere toplam 16 madalya kazandılar. Beden eğitimi öğretmeni Barış Oktaş sorumluluğunda yarışmaya katılan sporcular, birincilik kupasını Okul Müdürü Rifat Günday'ın elinden aldılar.